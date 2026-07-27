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EKONOMİ Haberleri

Sürücülere güzel haber! Motorine indirim yolda

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Sürücülere güzel haber! Motorine indirim yolda
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını durdurmasıyla petrol fiyatları düştü. Fiyatların düşmesi, motorine indirimi de beraberinde getirdi.

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişecek. 

ABD-İran arasında süren çatışmalar, akaryakıtta fiyatları yükseltti. 

Peşe peşe gelen zamlardan sonra şimdi ise indirim müjdesi var. 

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurması sonrası, motorine indirim bekleniyor. 

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 lira indirim yapılması bekleniyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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