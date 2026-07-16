Piyasada hareketli saatler! Altın fiyatları neden düşüyor, devam edecek mi?

ABD üretici enflasyonundaki düşüşün Fed faiz endişelerini azaltmasına rağmen, ons altın güne düşüşle başlayarak 4.033 dolara kadar geriledi. Ons altındaki geri çekilmeyle birlikte gram altın da 6.100 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Altın, ons başına 4 bin dolara doğru gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Bu düşüş, Ortadoğu'daki artan saldırıların bu hafta petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltmesi ve enflasyon ile faiz oranlarının görünümüne ilişkin endişeleri yeniden canlandırmasıyla aynı zamana denk geldi.

ABD, dün İran hedeflerine ek saldırılar düzenledi, ancak ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ın müzakerelere yeniden başlama isteğini dile getirdiğini söyledi.

Bu arada, değerli metal, ABD enflasyon verilerindeki düşüşten bir miktar destek buldu ve bu da kısa vadede Fed'in faiz artırımına ilişkin endişeleri azalttı.

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD üretici fiyatlarının Haziran ayında beklenmedik bir şekilde yaklaşık bir yıldır ilk kez düştüğünü gösterdi; bu düşüşün büyük ölçüde Salı günkü beklenenden düşük tüketici enflasyon raporunun ardından gelen düşük enerji maliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Haziran ayı enflasyon rakamları, geçen ay varılan geçici barış anlaşmasının fiilen bozulması nedeniyle ABD-İran çatışmasındaki son tırmanışın etkisini yansıtmadı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 64 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 24 dolar, en yüksek de 4 bin 65 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 33 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 140 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 87 lira, en yüksek de 6 bin 148 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 100 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi