Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu!

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu.
Yol kenarındaki yayalara çarptı
Kaza, Fetih Caddesi ile Büyükkumköprü Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan 53 yaşındaki Dilek Ö. ile 13 yaşındaki Ecrin Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sürücü H.K. yaralandı.
2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Kazada hayatını kaybedenlerin anne ve kızı Dilek Ö.(53) ile Ecrin Ö. (13) olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
VR
VATANDAŞ RIZA
51 dakika önce
ulan kimlikleri belli oldu yazıyon D.Ö E.Ö yazıyon adamla dalga mı geçiyorsunuz
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”