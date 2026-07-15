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KONYA Haberleri

Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu!

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Yol kenarındaki yayalara çarptı

Kaza, Fetih Caddesi ile Büyükkumköprü Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan  53 yaşındaki Dilek Ö. ile 13 yaşındaki Ecrin Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sürücü H.K. yaralandı.

2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada hayatını kaybedenlerin anne ve kızı Dilek Ö.(53)  ile Ecrin Ö. (13) olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar
  • VR
    VATANDAŞ RIZA
    51 dakika önce

    ulan kimlikleri belli oldu yazıyon D.Ö E.Ö yazıyon adamla dalga mı geçiyorsunuz

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