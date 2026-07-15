Güneysınır’da hububat hasadında biçerdöver denetimleri sürüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güneysınır ilçesinde devam eden hububat hasadı kapsamında biçerdöver kontrollerinin aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, hasat sürecinde sahadaki denetimlerine devam ediyor.

DANE KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Teknik ekipler tarafından biçerdöverler yerinde kontrol edilirken, dane kayıplarının en aza indirilmesi ve hasadın teknik kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için titiz çalışma yürütülüyor. Denetimlerle üreticilerin emeklerinin korunması hedefleniyor.

BİÇERDÖVER OPERATÖRLERİ BİLGİLENDİRİLİYOR

Saha çalışmaları kapsamında biçerdöver operatörlerine de hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veriliyor. Güvenli ve verimli bir hasat süreci için operatörlere gerekli bilgilendirme ve rehberlik sağlanıyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, hububat hasadı süresince saha çalışmalarının ve biçerdöver kontrollerinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

(Cumali Özer)