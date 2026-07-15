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KONYA Haberleri

Konya’da çiftçi ölümden döndü! Defalarca takla attı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da çiftçi ölümden döndü! Defalarca takla attı

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Belkaya Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi, büyükbaş hayvanların bulunduğu alanda boğanın saldırısına uğradı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BOĞA BİR ANDA SALDIRDI

Görüntülerde, hayvanların arasında bulunan çiftçinin boğanın ani saldırısıyla karşı karşıya kaldığı görüldü. Boğanın üzerine yönelmesiyle kaçmaya çalışan çiftçi, kendisini korumak için büyük çaba gösterdi. Bu sırada alandaki diğer büyükbaş hayvanların da hareketlenmesiyle tehlike daha da arttı.

SON ANDA KURTULDU

Panik dolu anlarda boğadan uzaklaşmayı başaran çiftçi, saldırıdan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, hayvanlarla çalışırken yaşanabilecek tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞTE O ANLAR;

(Meltem Aslan)

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