MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü: “15 Temmuz geleceğe taşınacak milli bir şuurdur’’

Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Sedat Göncü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz’un yalnızca bertaraf edilen bir darbe teşebbüsü değil; Türk milletinin devletine, bayrağına, istiklaline ve milli iradeye sarsılmaz bağlılığını bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Türk milletinin devletine uzanan her ihanet girişimini, dün olduğu gibi bugün de bozguna uğratacak iradeye sahip olduğunu belirten Göncü, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti, binlerce yıllık devlet geleneğinin taşıyıcısı, istiklal ve istikbal mücadelesinin yılmaz neferidir. Tarihin hiçbir döneminde ihanet karşısında diz çökmemiş, hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. 15 Temmuz gecesi de bu asil karakter yeniden tecelli etmiş; milletimiz canını hiçe sayarak devletine sahip çıkmış, ay yıldızlı al bayrağımızı yere düşürmemiş, ezanlarımızı susturtmamış, istiklal ve istikbalimize uzanan kirli elleri kırıp atmıştır."

"Asırların Ruhu O Gece Yeniden Ayağa Kalktı"

Asırların birikimi olan devlet şuuru ve vatan sevgisinin, o karanlık gecede yeniden tecelli ettiğini belirten Göncü, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"O gece meydanlara çıkan yalnız insanlar değildi; Malazgirt'in cesareti, İstanbul'un fethindeki irade, Çanakkale'nin fedakârlığı, Sakarya'nın azmi ve Millî Mücadele'nin bağımsızlık ruhu aynı yürekte yeniden hayat buldu. Tankların karşısına dikilen irade, silahın değil imanın; korkunun değil cesaretin; teslimiyetin değil hür yaşama kararlılığının sembolü oldu. Türk milleti, tarih boyunca olduğu gibi o gece de kaderine sahip çıkmış, devletini ve vatanını namusu bilerek muhafaza etmiştir."

"Türk Milleti Bir Oldu, İhanet Kaybetti"

Devletimize ve milletimize yönelen her ihanet girişiminin, Türk milletinin çelikten iradesi karşısında er ya da geç hüsrana uğrayacağını belirten Göncü, şu ifadeleri kullandı:

"Hainler plan yaptı, Türk milleti tarih yazdı. Onlar ayrıştırmayı hedefledi, aziz milletimiz kenetlendi. Onlar karanlığın hesabını yaptı, milletimiz ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde tek yürek oldu. Bu aziz millet; inancı, tarihi ve ortak kaderiyle birbirine bağlanmış büyük bir ailedir. Söz konusu vatan olduğunda hiçbir ayrılık anlam taşımaz. Devletine sadakat, bayrağına hürmet ve milletine bağlılık, Türk milletinin değişmeyen karakteridir. Bu birlik ruhunu hedef alan her girişim, milli vicdanın çelikten iradesi karşısında daima yok olmaya mahkûmdur."

"15 Temmuz, Geleceğe Taşınacak Milli Bir Şuurdur"

Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmanın, gazilerimizin fedakârlığını unutmamanın ve milli birlik ruhunu gelecek nesillere taşımanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Göncü, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"15 Temmuz, hafızalarda kalan bir tarih olmanın ötesinde, nesilden nesile aktarılması gereken milli bir şuurdur. Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanet; güçlü Türkiye ülküsünü yaşatmak, devletimizin bekasını her şart altında muhafaza etmek ve milli birlik ruhunu daima diri tutmaktır. Şehitlerimizin fedakârlığı, gazilerimizin kahramanlığı ve milletimizin o gece yazdığı destan, sonsuza kadar yolumuzu aydınlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cenab-ı Allah, devletimizi ebed müddet payidar, milletimizi ise ilelebet birlik, dirlik ve kardeşlik içerisinde muhafaza eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Kaynak: Haber Merkezi