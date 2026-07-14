Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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KADİR CADIL
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MUT
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GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
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HARUN BAKİ AKSOY
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HARUNLAR
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NASRETTİN HOCA MEZARLIĞI
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YAĞAR KARATAŞ
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BARDAS
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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SEVGİ KOCABAŞ
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KURUCUOVA
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YAZIR MEZARLIĞI
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GÜLDESTE ORHAN
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ÇUKURKUYU
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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UMMAHAN CANPOLAT
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ANTAKYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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LEVENT İNCEOĞLU
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SELÇUKLU
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YAZIR MEZARLIĞI
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SELİM DÖNDER
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KONYA
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YAZIR MEZARLIĞI
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EMİNE PEHLİVAN
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SARAYKÖY
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YAZIR MEZARLIĞI
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RIFKI ELHAN
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KONYA
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DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
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ELİF SUDE ÖNEL
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MERAM
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HAYIROĞLU MEZARLIĞI
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SIDDIKA ALAKOVALI
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KONYA
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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AHMET DEMİR
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KURUKAVAK
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ELMACI MEZARLIĞI
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MUSTAFA KAYA
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SÖĞÜTÖZÜ
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YAZIR MEZARLIĞI
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FİKRİYE ÖZKAN
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ZENCİRLİ
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MUSALLA MEZARLIĞI