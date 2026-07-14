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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 14 Temmuz 2026 Salı günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

KADİR CADIL
 

MUT
10-04-1962

GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2

HARUN BAKİ AKSOY
 

HARUNLAR
20-05-1968

NASRETTİN HOCA MEZARLIĞI

YAĞAR KARATAŞ
 

BARDAS
15-02-1937

KARAASLAN MEZARLIĞI

SEVGİ KOCABAŞ
 

KURUCUOVA
15-02-1974

YAZIR MEZARLIĞI

GÜLDESTE ORHAN
 

ÇUKURKUYU
01-07-1928

HOCACİHAN MEZARLIĞI

UMMAHAN CANPOLAT
 

ANTAKYA
29-01-1966

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

LEVENT İNCEOĞLU
 

SELÇUKLU
05-07-2026

YAZIR MEZARLIĞI

SELİM DÖNDER
 

KONYA
13-03-1964

YAZIR MEZARLIĞI

EMİNE PEHLİVAN
 

SARAYKÖY
21-08-1964

YAZIR MEZARLIĞI

RIFKI ELHAN
 

KONYA
16-09-1945

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

ELİF SUDE ÖNEL
 

MERAM
11-06-2010

HAYIROĞLU MEZARLIĞI

SIDDIKA ALAKOVALI
 

KONYA
16-03-1946

ULUIRMAK MEZARLIĞI

AHMET DEMİR
 

KURUKAVAK
02-10-1958

ELMACI MEZARLIĞI

MUSTAFA KAYA
 

SÖĞÜTÖZÜ
19-01-1958

YAZIR MEZARLIĞI

FİKRİYE ÖZKAN
 

ZENCİRLİ
25-12-1943

MUSALLA MEZARLIĞI

 

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