Başkan Kılca: 15 Temmuz Millettin iradesinin zaferidir

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz’un Türk milletinin iradesine, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kılca, “15 Temmuz gecesi milletimiz; devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazılan bir destana imza atmıştır.” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca mesajında şu ifadelere yer verdi. "15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin birlik ve beraberliğini, demokrasisini ve milli iradesini hedef alan hain darbe girişimi; aziz milletimizin cesareti, kararlılığı ve sarsılmaz iradesiyle başarısızlığa uğratılmıştır. O karanlık gecede milletimiz, hiçbir ayrım gözetmeksizin tek yürek olmuş; vatanına, bayrağına, devletine ve geleceğine canı pahasına sahip çıkmıştır.

Şanlı tarihi boyunca bağımsızlığından asla taviz vermeyen milletimiz, Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da sergilediği mücadele ruhunu 15 Temmuz'da da aynı inanç ve kararlılıkla ortaya koymuştur. O gece yazılan destan, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz, sadece hain darbe girişiminin bertaraf edildiği bir tarih değil; aynı zamanda milletimizin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve bu şuuru gelecek nesillere aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bugün bizlere düşen görev ise; o gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu daima diri tutmak, ülkemizin huzuru, güvenliği ve güçlü yarınları için aynı inanç ve azimle çalışmayı sürdürmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. O gece cesaretiyle, duruşuyla, mücadelesiyle ve duasıyla milli iradeye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milli birlik ve beraberlik şuurumuzu daha da pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu