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Başkan Pekyatırmacı: 15 Temmuz gecesi milletimiz büyük bir mücadeleye imza attı

Başkan Pekyatırmacı: 15 Temmuz gecesi milletimiz büyük bir mücadeleye imza attı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi, aziz milletimiz vatanına, bayrağına, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak büyük bir mücadeleye imza atmıştır. O gece milletimizin sarsılmaz iradesi, kararlı duruşu ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde hain darbe girişimi engellenmiştir.

15 Temmuz; aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini ilan ettiği kutlu bir direnişin adıdır. O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden meydanları dolduran milyonlar, canları pahasına demokrasiye sahip çıkmış, şehitlerimiz ve gazilerimiz büyük bir fedakârlık örneği sergilemiştir.

Bugün bizlere düşen en önemli görev, o gece yazılan kahramanlık destanını unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve milli değerlerimizi koruyup ülkemizin yarınlarını daha güçlü inşa etmeye devam etmektir.

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, milletimize bir daha böyle günler yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

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