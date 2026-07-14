GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,035 TL
EURO
53,532 TL
STERLİN
63,018 TL
GRAM
6.084 TL
ÇEYREK
10.043 TL
YARIM
19.994 TL
CUMHURİYET
39.884 TL
GÜNCEL Haberleri

Alkol satışı yapılan iş yerini dualarla açtılar! İmamdan açıklama geldi

- Güncelleme Tarihi:

Alkol satışı yapılan iş yerini dualarla açtılar! İmamdan açıklama geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin dualarla açıldığına ilişkin görüntülerin tepkilere neden olmasının ardından yaşanan tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Görüntüler nedeniyle kamuoyunda eleştirilerin odağı haline gelen imam, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

"İŞ YERİNİN TEKEL BAYİSİ OLDUĞUNU ORADA FARK ETTİM"

İmam, yaptığı açıklamada olayın cuma namazının ardından geliştiğini belirterek, açılışın yapılacağı iş yerinin niteliğini önceden bilmediğini ifade etti. Cemaatten birkaç kişinin kendisini açılışa davet ettiğini belirten imam, araçla olay yerine götürüldüğünü söyledi.

Açıklamasında, araçtan iner inmez eline mikrofon verildiğini belirten imam, iş yerinin tekel bayisi olduğunu fark ettiği anda herhangi bir dua yapmadan bölgeden ayrıldığını dile getirdi.

İMAMDAN AÇIKLAMA

İmam açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cuma günü, cuma namazının ardından cemaatten birkaç kişi, "Hocam, açılışımız var." diyerek beni davet etti.

Bir araca binerek açılışın yapılacağı yere gittik. Araçtan iner inmez elime mikrofon tutuşturuldu. İş yerinin ne olduğunu fark ettiğim anda mikrofonu bırakarak oradan ayrıldım.

Açılış yerini terk ettiğim için iş yeri sahipleri beni müftülüğe şikâyet edeceklerini söylediler. Bugün de açılış duasını yapmadan ayrıldığım gerekçesiyle müftülüğe giderek mağdur olduklarını beyan etmiş ve hakkımda şikâyet dilekçesi vermişler.

Yaşanan bu olayın sosyal medyada, beni ve temsil ettiğim sendikayı yıpratmaya yönelik kullanıldığını da görmekteyim. Bu nedenle Diyanet-Sen Çerkezköy İlçe Temsilciliği görevimden ayrılmış bulunuyorum.

Çerkezköy'de beni tanıyanlar kim olduğumu çok iyi bilirler. Ben bir anlık dalgınlığımın bedelini elbette ödeyeceğim. Ancak bu olayı amacının dışına çıkararak şahsımı itibarsızlaştırmaya çalışanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağımızın bilinmesini isterim.''

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER