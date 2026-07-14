Alkol satışı yapılan iş yerini dualarla açtılar! İmamdan açıklama geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin dualarla açıldığına ilişkin görüntülerin tepkilere neden olmasının ardından yaşanan tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Görüntüler nedeniyle kamuoyunda eleştirilerin odağı haline gelen imam, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

"İŞ YERİNİN TEKEL BAYİSİ OLDUĞUNU ORADA FARK ETTİM"

İmam, yaptığı açıklamada olayın cuma namazının ardından geliştiğini belirterek, açılışın yapılacağı iş yerinin niteliğini önceden bilmediğini ifade etti. Cemaatten birkaç kişinin kendisini açılışa davet ettiğini belirten imam, araçla olay yerine götürüldüğünü söyledi.

Açıklamasında, araçtan iner inmez eline mikrofon verildiğini belirten imam, iş yerinin tekel bayisi olduğunu fark ettiği anda herhangi bir dua yapmadan bölgeden ayrıldığını dile getirdi.

İMAMDAN AÇIKLAMA

İmam açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cuma günü, cuma namazının ardından cemaatten birkaç kişi, "Hocam, açılışımız var." diyerek beni davet etti.

Bir araca binerek açılışın yapılacağı yere gittik. Araçtan iner inmez elime mikrofon tutuşturuldu. İş yerinin ne olduğunu fark ettiğim anda mikrofonu bırakarak oradan ayrıldım.

Açılış yerini terk ettiğim için iş yeri sahipleri beni müftülüğe şikâyet edeceklerini söylediler. Bugün de açılış duasını yapmadan ayrıldığım gerekçesiyle müftülüğe giderek mağdur olduklarını beyan etmiş ve hakkımda şikâyet dilekçesi vermişler.

Yaşanan bu olayın sosyal medyada, beni ve temsil ettiğim sendikayı yıpratmaya yönelik kullanıldığını da görmekteyim. Bu nedenle Diyanet-Sen Çerkezköy İlçe Temsilciliği görevimden ayrılmış bulunuyorum.

Çerkezköy'de beni tanıyanlar kim olduğumu çok iyi bilirler. Ben bir anlık dalgınlığımın bedelini elbette ödeyeceğim. Ancak bu olayı amacının dışına çıkararak şahsımı itibarsızlaştırmaya çalışanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağımızın bilinmesini isterim.''

Kaynak: Haber Merkezi