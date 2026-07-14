PANELDER Başkanı Katırcı: 15 Temmuz’da milletimiz vatanına ve özgürlüğüne sahip çıktı
- Güncelleme Tarihi:
Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği (PANELDER) Başkanı ve Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; 15 Temmuz’da devletimizin ve milletimizin canıyla vatanına ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirtti.
Celalettin Hakan Katırcı, mesajının devamında 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimi karşısında devletimizin ve milletimizin vatanımıza sahip çıktığını ifade ederek şunları kaydetti:
"15 Temmuz; devletimizin ve milletimizin vatanına, özgürlüğüne ve demokrasisine canıyla sahip çıktığı, karanlığa karşı ışık olduğu şanlı bir direnişin adıdır. O gece sokaklarda yalnızca bedenler değil; inanç, cesaret ve ortak bir gelecek yürüdü. Yine o gece milletimizin yazdığı bu büyük destan, Türkiye Yüzyıl'ına giden yolun en sağlam harcı oldu. Milletimizin 15 Temmuz'da devletine, vatanına, özgürlüğüne, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına sahip çıkarak verdiği mesajdan da anlaşılacağı üzere; ülkemize yönelik darbe, darbe girişimleri ve terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Her zaman olduğu gibi bugün de darbe girişimlerine ve teröre karşı devletimiz ve halkımız, dimdik durmaya büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılında, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.”
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”