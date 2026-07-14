Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasının genişleyebileceğini söyledi. Gürlek, Haluk Levent’in kaçma şüphesi üzerine gözaltına alındığını açıkladı.

Sanatçı Haluk Levent'in de gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bu sabah ikinci dalga operasyon yapıldı.

Son operasyonla birlikte gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma ve Haluk Levent'in gözaltı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MASAK RAPORLARI İNCELENİYOR

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın Gürlek, operasyonların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.

Soruşturmanın gizliliğine vurgu yapan Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları üzerinde incelemenin sürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek soruşturmanın genişleyebileceğini kaydetti.

"YURT DIŞINA KAÇMA GİRİŞİMİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında pazar günü Bursa'da gözaltına alınan derneğin başkanı sanatçı Haluk Levent'in gözaltı sürecine de değindi.

Gürlek, Levent'in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını söyledi.

HALUK LEVENT NEYLE SUÇLANIYOR?

Derneğin kurucusu Haluk Levent'e, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor.

Başsavcılık açıklamasında Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verilmişti.

MASAK RAPORUNDA HANGİ AYRINTILAR VAR?

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise hesap hareketlerine ve hesap hacmine vurgu yapılıyor.

Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Yine raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.

MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi