Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gözaltılar! “FETÖ ile iltisaklı olanlar var’’

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun düşen helikopterde yaşamını yitirmesiyle ilgili dosya hakkında açıklama yaptı. Gürlek, gözaltına alınanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanların da bulunduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Dosya geçtiğimiz ay Ankara'ya devredilmiş, adli emanetler de bu kapsamda başkente gönderilmişti. Dün ise 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.

BAKAN GÜRLEK: FETÖ İLE İLTİSAKLI OLANLAR VAR

Söz konusu isimler, kazayla ilgili FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. Bunlar arasında "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor." şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan eski emniyet amiri Dursun Özmen de var.

FETÖ hükümlüsü Özmen, Yazıcıoğlu dosyasında daha önce "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yargılanmıştı.

O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Ferudun Seren de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski yarbay Davut Uçum ve eski astsubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı hükmü bulunuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklama, kamuoyunda oluşan soru işaretlerini doğrulamış oldu. Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var." cevabını verdi.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde 31 Aralık 1954'te doğan, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamlayan Muhsin Yazıcıoğlu, daha 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak siyasete ilk adımını attı.

Yazıcıoğlu, 18 yaşında Ankara'ya geldiğinde Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı, sonraki yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Siyaset yoluna 1978'de Ülkücü Gençlik Derneğinin kurucu genel başkanı olarak devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 1980'de genel başkan müşaviri olarak MHP'de görev aldı.

1980 askeri darbesinin ardından "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda" yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl cezaevinde kalan Yazıcıoğlu, yargılama sonucunda herhangi bir ceza almadı.

Milletine ve devletine bağlılığından hiçbir zaman taviz vermeyen Yazıcıoğlu, 1987'de siyasete kaldığı yerden devam etti, Milliyetçi Çalışma Partisinin (MÇP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

1993'TE YENİ PARTİ KURDU

Muhsin Yazıcıoğlu, 1991'deki genel seçimlerde tercihli sistemle Sivas'tan milletvekili seçildi ve yaklaşık 1 yıl sonra "Siyasi anlayışımız uyuşmuyor" diyerek bir grup arkadaşıyla MÇP'den ayrıldı.

1993'te kurucu genel başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) kuran Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP ile yaptıkları ittifakla yeniden Meclis'e girdi.

ANAP'tan 1996'da istifa ederek BBP'ye dönen Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi ve seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.

İLK KEZ HELİKOPTER KİRALAMIŞTI

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katıldı.

"Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düştü.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Muhsin Yazıcıoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören düzenlendi. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Kaynak: Haber Merkezi