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Araç alacaklar dikkat! Sadece 5 harf kaldı

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Araç alacaklar dikkat! Sadece 5 harf kaldı
Türkiye genelinde 2018 yılında devreye giren yeni sistem İstanbul’da ömrünü tamamlamak üzere.

Yeni araç alanlar, farklı şehir plakasına ait olup plakasını kendi ikametinin olduğu şehre çevirmek isteyenlerin yaptığı plaka değişiklikleri devam ediyor.

2018 yılında harf ve sayı grupları 3 haneye çıkmıştı. Örnek vermek gerekirse 34 XX 0001 plakası yerine 34 AAB 001 plakaları verilmeye başlandı. 8 yılda İstanbul diğer şehirlerden ayrıştı ve plaka grupları neredeyse sona yaklaştı.

SADECE 5 KARAKTER KALDI

Günümüzde R ile başlayan plaka harf grubuna geçildi ve bu da hızla tükenmeye başladı. S, U, V, Y, Z'den sonra yeni verilecek plaka kalmayacak. T ile başlayan plaka ticari taksilere tahsis edildiği için 3 harf grubu olarak hususi araçlara tahsis edilemiyor.

İPTAL OLANLAR YENİDEN VERİLEBİLİR

Yeni sisteme ait olan 3 harf ve sayı grubuna ait olup plakası iptal olmuş olanların yeniden verilmesi ya da sayı grubunun 4 haneye çıkartılarak yenilenmesiyle A'dan Z'ye kadar olan yeni plaka grupları verilebilir. Böylece 34 XXX 0001 ve serilerinden oluşan plakalar basılabilir.

İstanbul dışında plaka harf ve sayı grubundaki kısa vadede sorun görünmüyor. İstanbul'da yeni plaka harf grubu yaklaşık 6-8 ayda tükeniyor.

Emniyet birimlerinin yeni alacağı karar bağlayıcı olacak.

BASKIDA SORUN YOK, KARAR ALINMASI GEREKİYOR

Plaka basımında harf ve sayı karakterlerinde sorun olmuyor. Güncel plaka boyutlarında plaka kodu, 3 harf ve 4 sayının plakaya sığabilir. Ancak plakalara yeni sayı karakterlerinin eklenmesi için karar alınması gerekiyor.

PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?

Sıfır otomobil alınırken eğer özel plaka talebi yoksa sırada hangi plaka varsa otomatik ataması gerçekleşiyor. İkinci el alınıp farklı şehre ait plaka kodunu ikamet edilen şehre çevirmek istenirse de plaka değiştiriliyor. Örnek vermek gerekirse 55 plaka koduna sahip ikinci el araç alınırken alıcı kişinin ikamet adresi İstanbul'sa notere satış anında plaka değişikliği talep ettiğini söylemesi yeterli oluyor ve 55 kodlu plaka iptal edilip 34 kodlu yeni plaka tahsis ediliyor.

Bunun dışında plakasının ikisi kaybolmuş, çalınmış olan kişiler de başvuru yaparak ikamet adresine kayıtlı olan ilin plakasını alabiliyor.

Aynı şehre ait plakalı araç ikinci el olarak alınmışsa yeni plaka talep edilemiyor. Örnek olarak, 34 XXX 001 plakalı bir aracı İstanbul ikametli birisi almak isterse plaka değişikliği talebinde bulunamıyor. Ancak özel plaka tahsis ettirmişse bu plaka değişebiliyor.

PLAKA BASIM ÜCRETİ NE KADAR?

Plaka basım ücreti 2026 yılında 850 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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