GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,024 TL
EURO
53,552 TL
STERLİN
63,026 TL
GRAM
6.076 TL
ÇEYREK
9.993 TL
YARIM
19.926 TL
CUMHURİYET
39.455 TL
SPOR Haberleri

Filenin Efeleri kader haftasına çıkıyor

Filenin Efeleri kader haftasına çıkıyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi normal sezonunun üçüncü ve son etabında kritik maçlara çıkacak. Maçlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından izleyiciye ulaşacak.

Ay-yıldızlılar, ilk sınavını yarın Belgrad Arena'da ev sahibi Sırbistan karşısında verecek. Mücadele Türkiye saati ile 21.00'de TRT Spor Yıldız'da olacak.

İkinci etap sonunda 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer alan Slobodan Kovac yönetimindeki Filenin Efeleri, haftaya avantajlı giriyor. Rakip Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

Milliler, Lig geçmişi kapsamında daha önce iki kez karşılaştığı Sırbistan'a karşı ilk galibiyetini alarak hem kötü seriyi sona erdirmeyi hem de finaller yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Türkiye, normal sezonu ilk 7 içerisinde tamamlaması halinde, ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselme başarısı gösterecek.

Belgrad'da oynanacak üçüncü hafta karşılaşmalarında ay-yıldızlı ekibi zorlu bir fikstür bekliyor. Sırbistan'ın ardından Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşı karşıya gelecek Filenin Efeleri, finaller biletini alabilmek için parkede tüm gücünü ortaya koyacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın VNL 3. hafta maç programı ve yayınlanacak kanallar ise şöyle:

15 Temmuz Çarşamba- 21.00: Sırbistan – /Türkiye TRT Spor Yıldız

17 Temmuz Cuma- 17.30: Türkiye – Ukrayna /TRT Spor

18 Temmuz Cumartesi- 17.30: Türkiye – Slovenya /TRT Spor

19 Temmuz Pazar- 14.00: Türkiye – İran /TRT Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER