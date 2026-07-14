Filenin Efeleri kader haftasına çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi normal sezonunun üçüncü ve son etabında kritik maçlara çıkacak. Maçlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından izleyiciye ulaşacak.

Ay-yıldızlılar, ilk sınavını yarın Belgrad Arena'da ev sahibi Sırbistan karşısında verecek. Mücadele Türkiye saati ile 21.00'de TRT Spor Yıldız'da olacak.

İkinci etap sonunda 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer alan Slobodan Kovac yönetimindeki Filenin Efeleri, haftaya avantajlı giriyor. Rakip Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

Milliler, Lig geçmişi kapsamında daha önce iki kez karşılaştığı Sırbistan'a karşı ilk galibiyetini alarak hem kötü seriyi sona erdirmeyi hem de finaller yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Türkiye, normal sezonu ilk 7 içerisinde tamamlaması halinde, ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselme başarısı gösterecek.

Belgrad'da oynanacak üçüncü hafta karşılaşmalarında ay-yıldızlı ekibi zorlu bir fikstür bekliyor. Sırbistan'ın ardından Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşı karşıya gelecek Filenin Efeleri, finaller biletini alabilmek için parkede tüm gücünü ortaya koyacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın VNL 3. hafta maç programı ve yayınlanacak kanallar ise şöyle:

15 Temmuz Çarşamba- 21.00: Sırbistan – /Türkiye TRT Spor Yıldız

17 Temmuz Cuma- 17.30: Türkiye – Ukrayna /TRT Spor

18 Temmuz Cumartesi- 17.30: Türkiye – Slovenya /TRT Spor

19 Temmuz Pazar- 14.00: Türkiye – İran /TRT Spor

Kaynak: Haber Merkezi