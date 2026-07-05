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Başkan Altay: “Parkur Konya Yeni Başarı Hikayelerinin adresi olmaya devam ediyor’’

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Başkan Altay: “Parkur Konya Yeni Başarı Hikayelerinin adresi olmaya devam ediyor’’
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin beden eğitimi ve spor yüksekokulları, polislik, bekçilik, spor liseleri ve askeri okullar tarafından açılan özel yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için hayata geçirdiği “Parkur Konya” gençleri hayallerine kavuşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Gençlerimizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan Parkur Konya, yeni başarı hikâyelerinin adresi olmaya devam ediyor” dedi. Parkur Konya, faaliyete başladığı günden bu yana 12 bin gence hizmet verirken sınavlarda yüzde 95 başarı oranı elde etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Parkur Konya, gençlerin hayallerine giden yolda önemli bir destek noktası olmayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekleyen projelere büyük önem verdiklerini belirterek, Parkur Konya'nın bu anlamda önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Gençlerin hayallerine giden yolda onların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Başkan Altay, "Parkur Konya ile beden eğitimi ve spor yüksekokulları, polislik, bekçilik, spor liseleri ve askeri okul sınavlarına hazırlanan gençlerimize profesyonel eğitim desteği sağlıyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde gençlerimiz, sınavlara en iyi şekilde hazırlanma fırsatı buluyor. Bugüne kadar çok sayıda öğrencimizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan Parkur Konya, yeni başarı hikâyelerinin adresi olmaya devam ediyor. Gençlerimizin hayalini kurdukları mesleklere ulaşmaları için her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINA HAZIRLANAN GENÇLERE KAPSAMLI EĞİTİM HİZMETLERİ SUNULUYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Parkur Konya, özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik kapsamlı eğitim hizmetleri sunuyor.

Bu kapsamda beden eğitimi ve spor yüksekokulları, polislik, bekçilik, spor liseleri ve askeri okul sınavlarına hazırlık eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Eğitimler, Konya merkezde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu spor salonları ile Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Kulu, Cihanbeyli, Çumra ve Yunak ilçelerinde devam ediyor. Kurslar; kız ve erkek grupları ayrı olacak şekilde, alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Parkur Konya kapsamında lise öğrencilerine yönelik düzenli olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavları uygulanırken, polislik, bekçilik ve askeri okul adaylarına ise özel hazırlık programları sunuluyor. Bunun yanında, kilo şartını karşılamakta zorlanan adaylara yönelik kişiye özel diyetisyen desteği de sağlanıyor.

SINAV PARKURLARINDA YÜZDE 95 BAŞARI ORANI ELDE EDİLDİ

Faaliyete başladığı günden bu yana toplam 12 bin gencin kayıt yaptırdığı Parkur Konya'da, sınavlarda yüzde 95 başarı oranı elde edildi. Elde edilen bu başarı, gençlerin hedefledikleri eğitim ve meslek alanlarına ulaşmalarına önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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