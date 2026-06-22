Süper Lig’de harcama limitleri açıklandı! Konyaspor’un limiti ne kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de yer alan kulüplerin 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL olarak belirlendi. Kurul tarafından Fenerbahçe'ye 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL, Beşiktaş'a 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL harcama limiti verildi. 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı: Takımlar - Harcama Limiti (TL) Galatasaray: 9.006.596.835

Fenerbahçe: 6.330.032.702

Trabzonspor: 2.530.783.285

Beşiktaş: 4.123.397.974

RAMS Başakşehir: 1.099.918.616

Göztepe: 678.239.611

Samsunspor: 1.124.529.320

Çaykur Rizespor: 1.817.301.750

Konyaspor: 1.101.846.407

Kocaelispor: 953.682.308

Corendon Alanyaspor: 571.608.883

Gaziantep FK: 817.925.936

Kasımpaşa: 647.958.968

Gençlerbirliği: 805.716.149

Eyüpspor: 801.174.603

Erzurumspor: 893.261.956

Amedspor: 893.261.956

Çorum FK: 893.261.956 Kaynak: İHA

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