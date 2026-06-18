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Konyaspor’da stadyumda kombine düzenlenmesi

Konyaspor’da stadyumda kombine düzenlenmesi
Konyaspor, yeni sezon öncesi stadyumda kombine düzenlemesi yaptı.

Konyaspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni bir sezona, yepyeni umutlar ve omuz omuza vermenin heyecanıyla hazırlanıyoruz. Yeşil-beyaz sevdamızı tribünlerde hep birlikte haykırmak için gün sayıyoruz. Kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek, mali yapımızı sürdürülebilir kılmak ve stadyumumuzdaki o eşsiz Konyaspor coşkusunu en üst seviyeye çıkarmak adına, bu sezon kombine satışlarımızda yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. 2026-2027 sezonu kombine satışlarında; Batı Üst, Kuzey Üst ve Güney Üst tribünleri satışa açılmayacaktır. Yönetim Kurulu olarak almış olduğumuz bu kararın iki temel nedeni bulunmaktadır. Bütünsel Tribün Atmosferi için stadyumumuzdaki dağınık taraftar yerleşimi yerine, alt tribünlerde tek yürek olarak buluşmayı amaçlıyoruz. Stadyumumuzda omuz omuza oluşturacağımız taraftar bütünlüğü ile daha güçlü baskı kuracağımıza inanıyoruz. Operasyonel Maliyetler açısından stadyum genelinde tüm tribünlerin açılması; yüksek güvenlik, personel, temizlik gibi operasyonel maliyetleri beraberinde getirmektedir. Bu ekstra maddi yükü hafifleterek, kaynaklarımızı doğrudan yeşil sahada başarıya ulaşacak güçlü bir Konyaspor için harcamayı hedefliyoruz. Stadyumumuzda 2026-27 Sezonu için kombine satışına açılacak tribünlerimizde tek bir boş koltuk bırakmayarak, Konyaspor'un adını hep birlikte haykıracağımız bu yeni sezonda, anlayışınız ve bitmek bilmeyen desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Kombine bilgilendirme ve fiyat detayları, 19 Haziran Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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