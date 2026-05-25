Adem Eren Kabak; Kendimi Konyaspor’a hazırladım

Konyaspor'un yetişmesi ve tecrübe kazanması için alt liglere kiraladığı Adem Eren Kabak, KONTV'ye özel olarak konuştu. Geride kalan 2025-26 sezonunu TFF 1. Lig'de Erzurumspor formasıyla geçiren Kabak, burada şampiyonluk yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu Konyaspor için hazır olduğunu söyledi.
"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİM”
Geride kalan sezonu TFF 1. Lig'de Erzurumspor formasıyla geçiren Adem Eren Kabak, "Sezonu bitirdik. Güzel şekilde bitirdiğimizi, kendi adıma da güzel bir şekilde bitirdiğimi düşünüyorum. İnşallah yeni sezonda hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.
"KONYA'YI SEVİYORUM”
Kabak, "Konyalı olarak, Konya'yı zaten seviyorum. İnşallah yeni sezonda da her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Kupa finalini kaybettik ama her şeyin hayırlısı” diye konuştu.
"KENDİMİ KONYASPOR'A HAZIRLADIM”
Adem Eren Kabak, "İnşallah yeni sezonda daha iyi bir sezon geçirmek dileğiyle. Kendi adıma da konuşmak gerekirse; Konyaspor için kendimi iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Dediğim gibi, sezonu bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
