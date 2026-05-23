Konya’da acı kayıp! Recep Konuk’un Oğlu Fatih Konuk dualarla toprağa verildi

PANKOBİRLİK Eski Başkanı ve 26. Dönem Karaman Milletvekili Recep Konuk'un oğlu Fatih Konuk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Konuk'un vefatı, başta tarım camiası olmak üzere iş dünyası ve siyaset çevrelerinde büyük üzüntüye neden oldu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Fatih Konuk, Çumra'da düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum Fatih Konuk için cenaze töreni Çumra ilçesine bağlı Türkmencamili Mahallesi'nde düzenlendi. Öğle namazına müteakip Kubbeli camisiine getirilen naaş, burada yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında karşılandı.
Cenaze törenine tarım camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, akademisyenler, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Fatih Konuk'un naaşı sevenlerinin omuzunda Türkmencamili Mezarlığı'na götürüldü.
Merhumun kabri başında Kuran- ı Kerim okundu, dualar edildi. Defin sonrası Konuk ailesi taziyeleri kabul etti.
