Recep Konuk'un oğlu Fatih Konuk Konya'daki evinde hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin eski başkanı ve Karaman eski Milletvekili Recep Konuk’un oğlu Fatih Konuk (44), Konya’daki evinde hayatını kaybetti.

FATİH KONUK HAYATINI KAYBETTİ

Bugün sabah saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'taki evinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Edinilen ilk bilgilere göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Fatih Konuk'un kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

RECEP KONUK KİMDİR?

Recep Konuk iş insanı, çiftçi ve kooperatifçi kimliğiyle tanınan önemli isimler arasında yer alıyor. Selçuk Eğitim Enstitüsü mezunu olan Konuk, tarım ve sanayi alanında uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu.

Dünya Pancar ve Kamış Üreticileri Birliği ile Uluslararası Avrupa Pancar Üreticileri Konfederasyonu yönetim kurullarında görev alan Recep Konuk, bir dönem Kazakistan Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosluğu görevini de yürüttü.

Siyasi ve ekonomik alanda birçok önemli görev üstlenen Konuk; Çumra Belediye Başkanlığı, Çumra Sulama Birliği Başkanlığı, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanlığı, Çumra Şeker AŞ Başkanlığı ve PANKOBİRLİK Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca Anadolu Birlik Holding Başkanlığı ile Bilimsel Araştırma, Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptı.

Şeker Kurumu, Milli Kooperatifler Birliği ve Şeker Kurulu üyeliklerinde de bulunan Recep Konuk, 26. Dönem'de Recep Konuk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Karaman Milletvekilliği görevini üstlendi.

Orta düzeyde Fransızca bilen Recep Konuk, evli ve üç çocuk babasıdır.

 

