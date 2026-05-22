KONYA Haberleri

Ali Asım Erdem
Muhabir

Konya’daki kuyumcuda hırsızlık! Bahanesi kısa sürdü: O anlar böyle kaydedildi

Konya'nın Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi No:55/A adresinde bulunan Sarraf Yeşilyurt isimli iş yerinde meydana gelen kapkaç olayında, 1 adet pırlanta altın yüzük çalındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

EŞİNE YÜZÜK BAKMA BAHANESİYLE GELDİ

Edinilen bilgilere göre Ramazan Y. (25), 20 Mayıs 2026 günü saat 11.00 sıralarında iş yerine gelerek eşine yüzük bakacağını söyledi. Bir süre iş yerinde inceleme yapan şüpheli, daha sonra 1 adet pırlanta altın yüzüğü kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.

HIRSIZLIK BÜRO EKİPLERİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalarla şüpheli Ramazan Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ramazan Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ali Asım Erdem)

