- Güncelleme Tarihi:

Belediye başkanı duyurdu! Konya’ya 7 bin kişi taşınacak: Hedef 20 bin kişi

Konya, 24 Mayıs Pazar günü büyük bir taraftar grubuna ev sahipliği yapacak.Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK taraftarını Konya'ya taşıyacak bir organizasyon planladıklarını duyurdu.

Final karşılaşması Konya'da oynanacak!

Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşması, 24 Mayıs 2026 Pazar günü saat 19.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Son yıllarda yükselişiyle dikkat çeken Çorum FK, Süper Lig hedefi doğrultusunda kritik finale çıkarken, yarı finalde Bodrum FK'yi eleyerek adını finale yazdırdı. Kırmızı-siyahlı ekip, finali kazanması halinde tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde edecek.

Taraftar organizasyonu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, final için Konya'ya geniş kapsamlı bir taraftar organizasyonu planladıklarını açıkladı. Aşgın, "Konya'da stadı inletecek yaklaşık 20 bin kişilik bir ekip lazım” ifadelerini kullanırken, ilk etapta 7 bin taraftarın Konya'ya taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

Kayıtların başladığı ve Passolig üzerinden bilet alan taraftarların organizasyona dahil olabileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

