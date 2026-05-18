Konya’da kayıp olarak aranan kadın cinayetinde YENİ GELİŞME

Konya’da geçen yıl kaybolan Muazzez Bayhan’ın (43), cezaevinden izinli çıkıp firar eden boşandığı M.T. (46) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülüp, dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. 40’ın üzerinde suç kaydı ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevindeki M.T. hakkında, ’Kasten öldürme’ suçundan fezleke hazırlandı.

Olay, geçen yıl 27 Haziran'da Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. Muazzez Bayhan, 2 çocuğuyla evdeyken cezaevinden izinli çıkan boşandığı M.T. tarafından alınarak götürüldü. Geri dönmeyen Bayhan'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada firari duruma düşen Turhan da 3 gün sonra yakalandı. Boşandığı eşinin kayıp olduğu sorulan Turhan, bilgisinin olmadığını söyledi. Turhan, tekrar cezaevine gönderildi.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Erol koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) eşliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçedeki tüm özel ve kamuya ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. HTS kayıtları da incelemeye alındı. Kayıp Bayhan'ın yakınları ve gidebileceği noktaları tek tek araştırıldı. Ekipler, 16 Eylül 2025'te İnsuyu Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında bir kısmı toprağın yüzeyine çıkan gömülü kafatası ve kemik parçalarına ulaştı.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Bayhan'a ait olabileceği değerlendirilerek ailesinden DNA örnekleri alınıp İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan teste, bulunan parçaların Bayhan'a ait olduğu belirlendi.

ÖLDÜRÜP DERE YATAĞINA GÖMMÜŞ

Ekipler, cinayet şüphelisinin Bayhan'ın eski eşi M.T. olabileceğini değerlendirip, soruşturmayı bu yönde yoğunlaştırdı. Ekipler, Turhan'ın, alkollü şekilde evine gittiği eski eşi Muazzez Bayhan'ı alıp, 'kıskançlık' nedeniyle kavga ettiği ve İnsuyu Mahallesi'nde bulunan Alibey Yaylası'na götürdüğünü saptadı. M.T.'ın burada Bayhan'ı tabancayla başından vurarak öldürdüğü, cesedini araca koyup 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağına götürerek gömdüğü tespit edildi. Turhan'ın cinayetten sonra bir sarrafa bozdurduğu altın kolyenin de öldürdüğü eski eşine ait olduğu saptandı.

‘KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN FEZLEKE

Tüm delillerin toplanmasının ardından 'Hırsızlık', 'Adam yaralama', 'Cinsel taciz', 'Uyuşturucu kullanmak' gibi 40'ın üzerinde suçtan sabıkası ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Turhan hakkında eski eşi Bayhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan fezleke hazırlandı. Fezleke kapsamında Yozgat Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Turhan'ın, Konya'ya getirilerek adli işlem yapılacağı belirtildi.

