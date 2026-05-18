Konya’daki evlat dehşeti! Anne ve babasını defalarca bıçaklamış: İFADESİ KAN DONDURDU
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da annesi Nazife Çiğdem Dinçer’i (56) yaklaşık 20, babası Gökhan Dinçer’i (57) de 10 bıçak darbesiyle öldüren hukuk fakültesi öğrencisi C.D.’in (22) ifadesi ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Dinçer’in mahkemedeki ifadesinde, kriz anında bıçağı mutfaktan aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Meram ilçesinde Havzan Mahallesi'nde önceki gün saat 13.00 sıralarında bir parkta üzeri kanlı bir kişinin yattığını gören çevredekiler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese giden polis, kıyafetleri ve kanlı elinde hafif kesik yarası bulunan C.D. ile karşılaştı.
Dinçer, polise anne ve babasını öldürdüğünü söyledi. C.D.'in ifadesi doğrultusunda Benekli Sokak'taki evlerine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye çağırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içeri giren polis, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veterinerler Nazife Çiğdem ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. C.D. de gözaltına alındı.
DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ
3 çocuk annesi Nazife Çiğdem'in, yapılan otopsisinde vücudunda yaklaşık 20, eşi Gökhan Dinçer'in de yaklaşık 10 bıçak yarası tespit edildi. Veteriner çift, dün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'KRİZ ANINDA YAPTIM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından C.D., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. C.D.'in mahkemedeki ifadesinde, kriz anında bıçağı mutfaktan aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”