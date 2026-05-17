Konya’da aile faciası! Veteriner çiftin cenaze programı belli oldu

Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan aile faciası kentte büyük üzüntü yarattı.
Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen C.D. tarafından bıçaklanarak öldürülen veteriner hekim çift Gökhan Dinçer ile Nazife Çiğdem Dinçer'in bugün son yolculuklarına uğurlanacağı öğrenildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekim çiftin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından aile yakınlarına teslim edilecek. Gökhan Dinçer ve Nazife Çiğdem Dinçer için öğle namazı sonrası Kurtuluş Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınacağı, ardından çiftin aynı mezarlıkta defnedileceği bildirildi.
OLAY PARKTA ORTAYA ÇIKTI
Olay, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Eski Meram Caddesi üzerindeki bir parkta ortaya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda parkta hareketsiz halde bulunan bir kişi olduğu bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 22 yaşındaki C.D.'i elleri kanlı halde buldu.
Şüphelinin polis ekiplerine anne ve babasını bıçakladığını söylemesi üzerine ekipler, verilen adres olan Havzan Mahallesi'ndeki eve yöneldi.
VETERİNER HEKİM ÇİFT EVDE ÖLÜ BULUNDU
Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri, veteriner hekim Gökhan Dinçer ile eşi Nazife Çiğdem Dinçer'i bıçaklanarak hayatını kaybetmiş halde buldu.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde çiftin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayın ardından gözaltına alınan C.D.'in, olay sırasında kendisini de hafif şekilde yaraladığı belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.
Öte yandan, C.D.'in bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve ilaç kullandığı yönünde iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
(Ali Asım Erdem)