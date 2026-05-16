Konya’da deprem! Gece saatlerinde hissedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde dün gece saat 00.33'te 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin sığ derinliğinde gerçekleşmesi nedeniyle çevre tarafından hissedildi.

Deprem gece saatlerinde meydana geldi

Depremin, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilirken, sarsıntının 00.33 sıralarında meydana geldiği öğrenildi.

Sığ derinlik nedeniyle hissedildi

Depremin yüzeye yakın bir derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından hissedildiği öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz ihbar bildirilmedi.

Olumsuz durum bildirilmedi

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

(Berna Ata)