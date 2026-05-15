Konya yeni yeteneklerini arıyor! Seçmeler bu tarihte
“Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor, basketbolda yeni yeteneklerini arıyor. Geleceğin basketbolcularını keşfetmek amacıyla düzenlenecek seçmeler 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapılacak.
Geleceğin basketbolcularını keşfetmek amacıyla düzenlenecek seçmeler 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılacak. Farklı yaş gruplarındaki sporcular parkede yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.
6 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçmelerde 9-14 yaş aralığındaki sporcular farklı saatlerde parkede yer alacak. Program kapsamında 13-14 yaş grubu saat 09.00'da, 12 yaş grubu saat 10.00'da, 11 yaş grubu saat 11.00'de, 10 yaş grubu saat 12.00'de ve 9 yaş grubu ise saat 13.00'te seçmelere katılacak.
ŞEHİR DIŞINDAN GELECEK SPORCULAR İÇİN ÖZEL PROGRAM
7 Haziran Pazar günü ise şehir dışından gelecek sporcular için özel seçmeler düzenlenecek. Buna göre 16 yaş grubu saat 12.00'de, 15 yaş grubu saat 13.00'te, 14 yaş grubu saat 14.00'te ve 13 yaş grubu saat 15.00'te yeteneklerini sergileyecek.
Antrenörlerin değerlendirmesi sonucunda seçilecek yıldız adayları, Konya Büyükşehir Belediyespor çatısı altında basketbol eğitimine başlayacak.
Basketbola ilgi duyan genç sporcuların katılımına açık olacak seçmelerle ilgili kayıt ve detaylı bilgilere https://basvuru.konya.bel.tr/spor/basketbolsecmeleri/ adresinden ulaşılabiliyor.
