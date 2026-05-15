Konya’daki bu güzergahlar kapatılıyor! Saat ve tarih verildi

Konya AKOM, Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları nedeniyle önemli bir trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu.
Çalışmalar, Beyşehir Caddesi Kavşağı ile Aziz Mahmud Hüdai Caddesi arasındaki Meram Yeni Yol istikametinde yapılacak.
TRAFİĞE GEÇİCİ KAPATILACAK
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, söz konusu güzergâh 14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde her gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak. Sürücülerin belirtilen saatlerde yolu kullanamayacağı bildirildi.
SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI
Konya AKOM, çalışmalar süresince yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı vatandaşların alternatif yolları tercih etmelerini istedi. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini de hatırlattı.
