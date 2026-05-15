Başkentte Konya rüzgarı! 2 önemli isme ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Abdullah Ağralı, Mustafa Hakan Özer, Ünal Karaman ve Mehmet Baykan, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

ANKARA VALİSİ CANBOLAT'A "HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

Milletvekilleri ilk olarak, bir dönem Konya'da da görev yapan Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Konya'ya ilişkin çeşitli konular ele alınırken, Canbolat'ın Konya'da görev yaptığı döneme dair değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, "Konya Milletvekillerimizle birlikte, şehrimizde de bir dönem görev yapan Ankara Valimiz Sayın Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Valimize, şehrimize sunduğu kıymetli hizmetler ve nazik misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ediyor; görevinde muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerine yer verildi.

MAKSUT YÜKSEK'E YENİ GÖREVİNDE BAŞARI DİLEĞİ

AK Parti Konya milletvekilleri daha sonra, Konya'daki görevini tamamlayarak Maksut Yüksek olarak atanan ismi ziyaret etti. Görüşmede Yüksek'e yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, "Konya Milletvekillerimizle birlikte, şehrimizde görevini tamamlayarak Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Maksut Yüksek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Müdürümüze, şehrimize sunduğu kıymetli hizmetler ile nazik misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyor; yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum” denildi.

YENİ GÖREVLERİNDE BAŞARI TEMENNİSİ

AK Parti Konya milletvekilleri, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde hem Ankara Valisi Yakup Canbolat'a hem de Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'e yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

(Ali Asım Erdem)