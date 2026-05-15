GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,476 TL
EURO
52,949 TL
STERLİN
60,888 TL
GRAM
6.663 TL
ÇEYREK
10.949 TL
YARIM
21.698 TL
CUMHURİYET
43.130 TL
GÜNCEL Haberleri

Arkadaşına kalp masajı yaptı: Kendi kalbine yenildi

Arkadaşına kalp masajı yaptı: Kendi kalbine yenildi
Manisa’da kalp krizi geçiren arkadaşına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götüren ve acil servis önünde beklerken kendisi de fenalaşan kişi ile arkadaşı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kentte esnaflık yapan Coşkun Burlu (52), gece saatlerinde evinde rahatsızlanınca yakın arkadaşı Bülent Şen'i (54) arayarak yardım istedi.

Arkadaşının yanına giden Şen, fenalaşan Burlu'ya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Burlu, eve gelen sağlık ekiplerince Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arkadaşının peşinden hastaneye giden Bülent Şen, acil servis bahçesinde iyi haber beklediği sırada aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerince acil servise alınan Şen'in de kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kırmızı alanda eş zamanlı müdahale edilen iki arkadaş, doktorların tüm çabasına rağmen yaklaşık 15 dakika arayla hayatını kaybetti.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir tesadüf yaşandığını belirterek, "İlk olarak Coşkun Burlu acil servisimize getirildi. Müdahalesi sürerken bahçede bir bayılma vakası olduğu ihbarı geldi. Fenalaşan kişinin Burlu'nun yakın arkadaşı Bülent Şen olduğunu öğrendik. İki arkadaş aynı anda kırmızı alanda hayata döndürülmeye çalışıldı ancak maalesef ikisini de kaybettik. Ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Evli ve ikişer çocuk babası oldukları öğrenilen Burlu ve Şen'in cenazeleri, Hatuniye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Burlu ve Şen'in aileleri ve yakınlarının yanı sıra Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER