- Güncelleme Tarihi:

Motosikleti çalındı! Hırsızların bilmediği detay şaşırttı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde gece saatlerinde kilitli motosikleti çalınan vatandaş, motosikletin suçta kullanılmasından endişe ettiğini söyledi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, motosikletin gizli bir bölmesinde GPS sistemi bulunduğu öğrenildi. Hırsızlara da seslenen Fırat Can, “Kendiniz uğraşmayın, motoru aldığınız gibi geri bırakın. Gerekirse şikayetçi bile olmam“ dedi.

Olay, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Can'a ait motosiklet gece saatlerinde sokağa gelen iki kişi tarafından çalındı. Kilitli halde bulunan motosikleti çalmak için uzun süre uğraşan şahıslar, motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin motosikletin yanında uzun süre uğraştığı, bir süre sonra ise motosikleti çalıştırarak kaçtığı görüldü. Öte yandan hırsızların bilmediği önemli bir detay daha ortaya çıktı. Çalınan motosikletin gizli bir bölümünde GPS sistemi bulunduğu öğrenildi. GPS'in Fırat Can'ın telefonuna bağlı olduğu ancak telefonun teknik arıza nedeniyle tamirde olduğu belirtildi. Telefonun birkaç gün içerisinde teslim alınmasının ardından motosikletin konumunun tespit edilebileceği öğrenildi.

"Motosikletimle suç işlenmesinden korkuyorum"

Motosiklet sahibi Fırat Can, "Sabah motorumu yerinde göremedim. Çok endişelendim çünkü o motosikleti almak için bayağı bir birikim yapmıştık. İnsanların bir şeye sahip olması artık çok zor. Polis merkezine gidip şikayette bulunduk. Şase numarasını ve plakasını verdik" dedi.

Can, motosikletin suçta kullanılmasından korktuğunu belirterek, "En büyük korkum motosikletimle bir suç işlenmesi. Hırsızlık ya da daha kötü bir olayda kullanılmasından korkuyorum. Ben o motoru kız kardeşim için almıştım. İşe gidip gelirken kullanıyordu" ifadelerini kullandı.

"Motorun gizli bir yerinde GPS var"

Hırsızlara da seslenen Fırat Can, "Hesaba katmadıkları bir şey var. Motorun gizli bir yerinde GPS var. Telefonum şu an arızalı olduğu için takip edemiyorum ama birkaç güne telefon gelecek. Kendiniz uğraşmayın, motoru aldığınız gibi geri bırakın. Gerekirse şikayetçi bile olmam. Görüntülerde iki kişiler. Bir köşeye geçip kendi aralarında konuştular. Sonra gelip motoru götürdüler. Galiba heyecanlı ve korkmuşlardı. Belki de ilk defa yapıyorlardı" dedi.
Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

