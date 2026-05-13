Çocukların kavgasına anneleri de dahil oldu! Bıçak çekti: O anlar kamerada
Silivri’de bir sitede çocuklar arasında çıkan kavga, annelerin dahil olmasıyla büyüdü. Tartışma sırasında annelerden biri, bıçak çekerek diğer kadının üzerine yürüdü. Sitedeki başka kadınların araya girmesiyle son bulan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Silivri'de çocuklar arasında çıkan kavgaya anneleri de dahil oldu.
Kadınlar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
ANNELER BİRBİRİNE BIÇAKLA SALDIRDI
Taraflardan biri, evinden aldığı bıçakla yeniden olay yerine geldi.
Kadının, tartıştığı diğer kadına bıçak çektiği ve bir süre kovaladığı öne sürüldü.
Tehdit edildiğini iddia eden kadın binaya girerek kurtulurken, olay başka bir kadının araya girmesiyle sona erdi.
OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, tarafların ifadelerine başvurmak üzere inceleme başlattı.
