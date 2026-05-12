Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, tali yoldan ana yola dönüş kurallarını ihlal ederek çıktığı öne sürülen kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bademli-Ovakent kara yolunda meydana geldi. Şahin Arslan (35) idaresindeki 35 BOM 711 plakalı motosiklet, tali yoldan ana yola dönüş kurallarını ihlal ederek çıktığı öne sürülen Ş.U. (64) yönetimindeki 35 ZIC 83 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Ş.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

