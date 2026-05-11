Konya’da acı ölüm! Çuvalın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bulunan özel bir tuz fabrikasında meydana gelen iş kazası can aldı. Forkliftle taşınan tuz çuvalının altında kalan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

FORKLİFTLE TAŞINAN TUZ ÇUVALININ ALTINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre olay, Cihanbeyli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir işletmeye ait tuz fabrikasında yaşandı. Sağlık Mahallesi nüfusuna kayıtlı 43 yaşındaki Hakan Çelik, forklift yardımıyla taşınan bigbag tuz çuvallarının altında kaldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet oğlu Hakan Çelik (43), ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Hakan Çelik'in, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Berna Ata)

