Konya’da son zamanların gözde konumu! 7/24 izleniyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl artık 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla takip ediliyor. Karapınar Belediyesi tarafından gölde yapılan çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarının ardından ziyaretçi sayısında artış yaşanırken, bölgede güvenliğin artırılması amacıyla toplam 25 adet son sistem kamera devreye alındı.

Son dönemde yapılan çalışmalarla daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşan Acıgöl, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Ailelerin rahat vakit geçirebilmesi için yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamında göl çevresinin birçok noktasına yüksek çözünürlüklü kameralar yerleştirildi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gölümüzü ziyaret eden herkes artık çok daha rahat ve güvenli bir ortamda yüzebilecek, mangal yapabilecek ve yürüyüşlerini gerçekleştirebilecektir. Kurulan kameralar sayesinde olası olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru bizim için çok önemli.”

(Meltem Aslan)