KONYA Haberleri

ASELSAN Konya’dan YHT-25 imzası! Savunma sanayisinde yeni dönem
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN Konya arasında SAHA 2026 kapsamında Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) Projesi sözleşmesi imzalandı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ASELSAN Konya'dan yapılan açıklamaya göre SSB Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy'un katıldığı bir törenle iki kurum arasında YHT-25 Projesi sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan anlaşma, ASELSAN Konya'nın SSB ile hayata geçirdiği ilk silah geliştirme projesi sözleşmesi olma özelliği taşıyor. Bu yönüyle proje, şirketin silah tasarımı, üretim ve test kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıyor.

Proje kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek YHT-25 sisteminin, envanterde bulunan platformlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarında değerlendirilmesine yönelik yetenek kazanımı sağlanması hedefleniyor.

ASELSAN Konya tarafından geliştirilecek orta kalibre yüksek hızlı top sistemlerinin, kara ve deniz platformlarına entegre edilen uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra ASELSAN'ın hava savunma sistemlerinde de bileşen olarak kullanılması planlanıyor.

Sözleşmeyle savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılması, kritik sistemlerde yerlilik oranının artırılması ve yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

