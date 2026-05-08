Konya yerli ve milli savunma sanayimizin en güçlü üretim merkezlerinden biri

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı’nda savunma sanayinin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Konyalı firmalara da hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Başkan Büyükeğen, Konya’nın sektördeki gücünü bir kez daha gösterdiğini söyleyerek, “Konya’mız, yerli ve milli savunma sanayimizin en güçlü üretim merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor“ dedi.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Küçükbacak, Mehmet Kaçmaz ve KSO öncülüğünde kurulan Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi (BÜSAT) Başkanı Hıfsı Soydemir ile birlikte, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuar kapsamında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve beraberindeki heyetlerle görüşen Başkan Büyükeğen, fuarda stant açan Konyalı firmaları da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Fuar gezisi sonrasında değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, savunma sanayinin Türkiye'nin stratejik dönüşüm alanlarının başında geldiğini ve Konya'nın bu alandaki üretim kapasitesiyle her geçen yıl daha önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Konyalı sanayicilerin özellikle son yıllarda savunma ve havacılık sanayisine yönelik yatırımlarını artırdığına dikkat çeken Büyükeğen, "Konya'mız savunma ve havacılık alanında en fazla ihracat yapan 4. şehir konumunda. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Listesi'nde 59 firma ile Türkiye'de üçüncü sırada yer alıyoruz. Yine burada ülkemizin savunma ve havacılık alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan SAHA 2026'da firmalarımızın ortaya koyduğu üretim kabiliyetlerini görmekten büyük memnuniyet duyduk. Konya sanayimiz, üretim gücü, mühendislik altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla savunma sanayinde her geçen gün daha güçlü bir konuma yükseliyor. Konyalı firmalarımızın yerli ve milli üretime sağladığı katkıyı görmek bizleri gururlandırıyor" dedi.

Konya Sanayi Odası olarak şehirde savunma ve havacılık ekosisteminin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Büyükeğen, bu alandaki en önemli çalışmalarından birinin de Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları olduğunu, sektörün Anadolu'daki en büyük buluşması haline gelen bu etkinliğin 9.'sunu da 2027 yılında gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

