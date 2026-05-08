Konya’da 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı!

Kaza, Karapınar ilçesi Ayırt Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ü.G. yönetimindeki 34 EIH 992 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkan bisiklete, ardından park halindeki kamyonete çarparak durabildi.
Kazada bisiklet sürücüsü 12 yaşındaki M.Z. yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA