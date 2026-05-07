KONYA Haberleri

Konya’da duyarlı vatandaşın örnek hareketi! Ölmek üzere olan leyleği hayata döndürdü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan leyleği fark eden vatandaş, arabasına aldığı leyleği Milli Parklar Şefliğine götürerek doğal yaşamına dönmesine yardımcı oldu.

İlçe merkezinde elektrik direği üzerinde yuvası bulunan bir leylek elektrik akımına kapılarak yere düştü.

Aracıyla giderken leyleğin elektrik akımına kapıldığını ve çimlerin üzerinde çırpındığını görerek yardıma koşan Emrah Erbay, "Sabah saatlerinde buradan geçerken leyleğin elektrik akımına kapıldığını gördüm. Onu aldım, buradaki muhtarımızla birlikte su verdik. Hayvan biraz kendine gelmeye başladı. Sonra aracıma alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar'a götürdüm. Orada tedavisi yapıldıktan sonra tekrar buraya geri döndüğümde leyleği burada gördüğüm için mutlu oldum. Uzun zamandır buraya çocuğumla birlikte geliyorum. Yuvayı görüyordum, leyleği de görüyordum. Çocuklar onlara da yemek falan veriyor, besleniyorlar. Leyleği burada gördüğüm için mutlu oldum" dedi.

Kaynak: İHA

