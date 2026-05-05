Konya sınırını kar vurdu! Çiftçi 2 Milyon TL zarar etti

5 Mayıs Pazartesi günü Konya’nın Ereğli ilçesine komşu olan Ulukışla’da etkili olan kar yağışı sonrası bölgeden paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

Konya sınırında yer alan Niğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı baharı kışa çevirdi. İlçede meyve ve sebze üretimi yapan bir vatandaş çektiği video ile 2 Milyon TL zarar ettiğini duyurdu.

"MEYVE VE SEBZELER GİTTİ”

Çektiği videoda meyve çiçeklerinin ve fidelerin kar altında kaldığını söyleyen üretici işe başlamadan 2 Milyon lira zarar ettiğini açıkladı. Kar yağışının hala devam ettiğini duyuran üretici beyaz örtünün 1 metreye kadar yükselmesini diledi.

KONYA'DA SON DURUM!

Konya'da da 2 Mayıs Cumartesi gününden bu tarafa aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Şu ana kadar yapılan saha kontrollerinde herhangi bir zarar tespit edilmedi. Güney ilçelerdeki birçok meyve üreticisi bahçelerinde ateş yakarak meyve çiçeklerini soğuktan korumaya çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi