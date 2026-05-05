Konya’da sokak köpekleri için kritik duyuru!

Konya'nın Doğanhisar ilçesi kaymakamlığı, sahipsiz sokak köpekleri ve sahipli hayvanlara ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada hem hayvan sahiplerini hem de vatandaşları ilgilendiren kurallara dikkat çekildi.

SAHİPSİZ KÖPEKLERİN TAŞINMASI YASAK

Kaymakamlık, ilçe sınırları içerisine başka bölgelerden sahipsiz köpek getirilip bırakılmasının kesinlikle yasak olduğunu vurguladı. Yetkililer, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bilgi vermesi gerektiğini belirtti.

AŞI VE MİKROÇİP ZORUNLULUĞU

Açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sahipli köpekler için kuduz aşısı yapılmasının ve mikroçip ile kayıt altına alınmasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Hayvan sahiplerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli işlemleri tamamlaması gerektiği ifade edildi.

YAŞA GÖRE KAYIT VE CEZA UYGULAMASI

6 aylıktan küçük hayvanların kayıt altına alınarak aşılarının yapılacağı belirtilirken, daha büyük yaştaki hayvanlar için yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

TERK VE KONTROLSÜZLÜĞE AĞIR YAPTIRIM

Sahipli hayvanını terk edenlere hayvan başına 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Ayrıca hayvanını kontrolsüz şekilde bırakarak başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye atan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi kapsamında 6 aya kadar hapis ve adli para cezası verilebileceği ifade edildi.

Kaymakamlık, kayıtlı köpeklerin bağlı tutulması, serbest bırakılmaması ve terk edilmemesi gerektiğini vurgulayarak kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

(Meltem Aslan)