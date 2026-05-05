GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,228 TL
EURO
52,828 TL
STERLİN
61,365 TL
GRAM
6.624 TL
ÇEYREK
10.930 TL
YARIM
21.668 TL
CUMHURİYET
42.751 TL
KONYA Haberleri

Konya’da sokak köpekleri için kritik duyuru!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da sokak köpekleri için kritik duyuru!

Konya'nın Doğanhisar ilçesi kaymakamlığı, sahipsiz sokak köpekleri ve sahipli hayvanlara ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada hem hayvan sahiplerini hem de vatandaşları ilgilendiren kurallara dikkat çekildi.

SAHİPSİZ KÖPEKLERİN TAŞINMASI YASAK

Kaymakamlık, ilçe sınırları içerisine başka bölgelerden sahipsiz köpek getirilip bırakılmasının kesinlikle yasak olduğunu vurguladı. Yetkililer, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bilgi vermesi gerektiğini belirtti.

AŞI VE MİKROÇİP ZORUNLULUĞU

Açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sahipli köpekler için kuduz aşısı yapılmasının ve mikroçip ile kayıt altına alınmasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Hayvan sahiplerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli işlemleri tamamlaması gerektiği ifade edildi.

YAŞA GÖRE KAYIT VE CEZA UYGULAMASI

6 aylıktan küçük hayvanların kayıt altına alınarak aşılarının yapılacağı belirtilirken, daha büyük yaştaki hayvanlar için yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

TERK VE KONTROLSÜZLÜĞE AĞIR YAPTIRIM

Sahipli hayvanını terk edenlere hayvan başına 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Ayrıca hayvanını kontrolsüz şekilde bırakarak başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye atan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi kapsamında 6 aya kadar hapis ve adli para cezası verilebileceği ifade edildi.

Kaymakamlık, kayıtlı köpeklerin bağlı tutulması, serbest bırakılmaması ve terk edilmemesi gerektiğini vurgulayarak kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER