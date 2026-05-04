KONYA Haberleri

Konya’dan güçlü sıçrama! Yüzde 30 arttı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya ihracatı Nisan’da yüzde 30,96 arttı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, “Küresel ekonomik belirsizliklerin ve rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde bu artış, Konya’nın istikrarlı büyümesini sürdürdüğünün önemli bir göstergesidir” dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Nisan 2026 ihracat verilerini değerlendirerek Konya'nın ihracatta güçlü bir performans sergilediğini belirtti. 

Başkan Öztürk, Türkiye'nin Nisan ayı ihracatının 22,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatarak, Konya'nın aynı dönemde 343,8 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığını ifade etti. Başkan Öztürk ayrıca bu rakamla Konya'nın Türkiye genel ihracatından yüzde 1,55 pay alarak en çok ihracat yapan iller arasında 10. sırada yer aldığını vurguladı. Konya'nın ihracatta dikkat çekici bir ivme yakaladığını belirten Öztürk, "Nisan ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,96 artış gösterirken, bir önceki aya göre de yüzde 35,50 oranında yükselmiştir. Bu tablo, Konya iş dünyasının üretim gücünü ve dış pazarlardaki rekabet kabiliyetini net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi. Yılın ilk dört ayına ilişkin verileri de değerlendiren Başkan Öztürk, 2025 yılının ilk dört ayında 1 milyar 78 milyon dolar olan ihracatın, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 3,75 artışla 1 milyar 119 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Öztürk, "Küresel ekonomik belirsizliklerin ve rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde bu artış, Konya'nın istikrarlı büyümesini sürdürdüğünün önemli bir göstergesidir” diye konuştu.

ALTERNATİF PAZAR STRATEJİMİZLE YENİ COĞRAFYALARA AÇILMAYI ÖNCELİKLENDİRİYORUZ 

Konya Ticaret Odası olarak ihracat artışına yönelik yürüttükleri çalışmalara da değinen Başkan Öztürk, "Alternatif pazar stratejilerimiz doğrultusunda yeni coğrafyalara açılmayı önceliklendiriyoruz. 2026 yılı boyunca farklı ülkelerde gerçekleştirdiğimiz ticaret heyeti organizasyonları ve firmalarımız arasında kurulan B2B iş görüşmeleri, ihracatımızın artışında önemli katkı sağlamıştır” ifadelerini kullandı. Konya'nın üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme anlayışıyla yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Öztürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Elde edilen bu başarı; sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ve tüm iş dünyamızın özverili çalışmasının bir sonucudur. Konya olarak katma değerli üretimi artırarak, yeni pazarlara açılarak ve rekabet gücümüzü daha da güçlendirerek ihracatta çok daha yüksek seviyelere ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle emeği geçen tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

(Cumali Özer)

