Konya’da ertelenen Türk Yıldızları gösterisinin yeni tarihi açıklandı
Konya’da yoğun ilgi gören Türk Yıldızları gösterisi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe alındı. 3 Mayıs’ta yapılması planlanan uçuş programının, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirileceği duyuruldu.
Kentte büyük bir merakla beklenen gösteri, planlanan gün ve saatte yapılamadı. Hava şartlarının uçuş güvenliğini olumsuz etkilemesi üzerine yetkililer, etkinliğin ertelenmesine karar verdi. Daha önce 03 mayıs pazar günü saat 17.00'de yapılması öngörülen program, bu nedenle ertelendi.
YENİ TARİH AÇIKLANDI
Kısa süre içinde yapılan bilgilendirmeyle birlikte gösterinin yeni günü ve saati netleşti. Buna göre Türk Yıldızları, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de Konya semalarında izleyiciyle buluşacak. Gösteri, daha önce planlandığı gibi Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
HEYECAN DEVAM EDİYOR
Her performansıyla geniş kitleleri kendine çeken Türk Yıldızları'nın erteleme haberi ilk etapta üzüntü yarattı. Ancak yeni tarihin açıklanmasıyla birlikte Konyalıların heyecanı yeniden yükseldi. Özellikle aileler ve gençler, bu görsel şöleni izlemek için hazırlıklarını sürdürüyor.
GÜVENLİK GEREKÇESİ ÖNE ÇIKTI
Yetkililer, alınan kararın tamamen güvenlik odaklı olduğunu vurguladı. Hava şartlarının uçuşu riske atabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşların güvenliğinin her şeyden önce geldiği ifade edildi.
