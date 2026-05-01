Konya’nın 11 ilçesine kar bekleniyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya genelinde hafta sonu itibarıyla etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar, yeni haftada yerini daha soğuk ve kış koşullarını andıran hava olaylarına bırakıyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.
HAFTA SONU KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri Konya genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Yağışların özellikle akşam saatlerinde yer yer şiddetini artırabileceği belirtiliyor.
4 MAYIS'TA KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
Hafta başında hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. 4 Mayıs Perşembe günü Konya'nın Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde uzun süreli kar yağışı ihtimali de bulunuyor.
SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Bazı ilçelerde 5 Mayıs Cuma günü de karla karışık yağmurun etkisini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerine karşı özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Soğuk hava dalgasının birkaç gün boyunca etkili olabileceği ifade ediliyor.
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
