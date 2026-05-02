Konya’da meyve ve sebze yüklü tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Konya-Kırıkkale karakolu, Kulu Makasla yakınlarında Y. K. idarsindeki meyc2 ve sebze yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü K. yaralandı.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada tırın dorsesindeki sebze ve meyveler yola döküldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erhan Özkök
Kaynak: Haber Merkezi