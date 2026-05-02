Konya için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Konya için alarm verildi. Meteoroloji, 3 Mayıs Pazar sabahından itibaren başlamak üzere özellikle kentin kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebileceği belirtildi. Yağışların 4 Mayıs sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre 3 Mayıs Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgede sağanak yağışlar etkili olacak. Kuvvetli Yağış Kapıda Meteorolojik değerlendirmelere göre, 03 Mayıs 2026 Pazar sabah saatlerinden itibaren Konya'nın özellikle kuzey ve doğu ilçelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) seviyesine ulaşması bekleniyor. Hangi İlçeler Etkilenecek? Uyarıya göre yağıştan etkilenmesi beklenen ilçeler şunlar: Karatay, Çeltik, Halkapınar, Akşehir, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Kulu, Yunak, Ereğli, Cihanbeyli, Tuzlukçu, Altınekin, Emirgazi ve Sarayönü. Ayrıca Karaman ve Aksaray genelinde de yerel kuvvetli yağış öngörülüyor. Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte şu risklere dikkat çekti: * Sel ve su baskını

* Ulaşımda aksamalar

* Yer yer buzlanma ve don

* Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar

* Kuvvetli rüzgar Saat Aralığı Belli Oldu Yağışın 3 Mayıs 2026 saat 09.00'da başlayıp, 4 Mayıs 2026 saat 06.00'ya kadar etkili olması bekleniyor. Sarı Kod Ne Anlama Geliyor? Verilen sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturabileceğini ifade ediyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Vatandaşlara Uyarı Yetkililer, özellikle ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kaynak: Haber Merkezi

