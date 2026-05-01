Konya’da akıma kapılan elektrikçi can verdi! Büyük acı yaşandı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Konya’da akıma kapılan elektrikçi can verdi! Büyük acı yaşandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan elektrikçi Hayri Akdoğan son yolculuğuna uğurlandı.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Edinilen bilgilere göre, Karapınarlı elektrikçi Hayri Akdoğan'ın saat 11.00 sıralarında Karapınar'dan ayrıldığı ve o saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Yakınlarının uzun süre ulaşamaması üzerine durum yetkililere bildirildi ve Akdoğan için arama çalışmaları başlatılmıştı.

KUYU YAKININDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda Akdoğan'ın cansız bedeni, Karapınar ile Akçaşehir arasındaki bir kuyu yakınında bulunmuştu. İlk belirlemelere göre, elektrikçilik yaptığı öğrenilen Akdoğan'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

REŞADİYE MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşanan acı olay ilçede büyük üzüntüye neden olurken, Hayri Akdoğan'ın cenazesi Karapınar ilçesinde Reşadiye Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip toprağa verildi. Akdoğan'ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

(Meltem Aslan)

