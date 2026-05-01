Başkan Altay duyurdu: Konya’da 3 aileye TOGG hediye edilecek! Başvurular başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Benim İklimim” isimli yeni çevre projesini duyurdu. Proje kapsamında haneler; su, elektrik ve doğalgaz kullanımında yaptıkları tasarrufa göre puan toplayacak. Belirlenen kriterleri sağlayan katılımcılar arasında yapılacak çekilişle 3 aileye TOGG hediye edilecek. İşte başvuru adresi ve ayrıntılar...

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda enerji tasarrufu bilincini artıracak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bilinçli tüketim alışkanlıklarının, sürdürülebilir bir gelecek için büyük bir adım olduğunu vurgulayarak, küçük gibi görünen bireysel eylemlerin, toplu olarak değerlendirildiğinde büyük bir fark oluşturacağını söyledi.

Konya Büyükşehir 3 aileye TOGG veriyor!

İklim değişikliği ile mücadelede bireysel tasarruf önlemlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda yeni bir çalışma hazırladıklarını belirten Başkan Altay, "Çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufu noktasında önemli bir adım daha atıyoruz. "Benim İklimim” kampanyamızla Konya'mızda enerji tasarrufu bilincini güçlendiriyor, hemşehrilerimizi daha bilinçli ve daha sürdürülebilir bir yaşam için harekete davet ediyorum. Karatay, Meram ve Selçuklu'da başlayacak kampanyamızda, su, elektrik ve doğalgaz kullanımlarında tasarruf eden hanelerimizin puanları toplanarak; çekiliş sonunda 3 ailemize TOGG hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Projeye katılmak isteyen vatandaşlar, başvuru ekranına ve detaylı bilgiye "benimiklimim.konya.bel.tr” adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu