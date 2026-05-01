GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,091 TL
EURO
52,964 TL
STERLİN
61,549 TL
GRAM
6.683 TL
ÇEYREK
11.015 TL
YARIM
21.876 TL
CUMHURİYET
43.137 TL
KONYA Haberleri

Başkan Altay duyurdu: Konya’da 3 aileye TOGG hediye edilecek! Başvurular başladı

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Benim İklimim” isimli yeni çevre projesini duyurdu. Proje kapsamında haneler; su, elektrik ve doğalgaz kullanımında yaptıkları tasarrufa göre puan toplayacak. Belirlenen kriterleri sağlayan katılımcılar arasında yapılacak çekilişle 3 aileye TOGG hediye edilecek. İşte başvuru adresi ve ayrıntılar...

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda enerji tasarrufu bilincini artıracak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bilinçli tüketim alışkanlıklarının, sürdürülebilir bir gelecek için büyük bir adım olduğunu vurgulayarak, küçük gibi görünen bireysel eylemlerin, toplu olarak değerlendirildiğinde büyük bir fark oluşturacağını söyledi.

Konya Büyükşehir 3 aileye TOGG veriyor!

İklim değişikliği ile mücadelede bireysel tasarruf önlemlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda yeni bir çalışma hazırladıklarını belirten Başkan Altay, "Çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufu noktasında önemli bir adım daha atıyoruz. "Benim İklimim” kampanyamızla Konya'mızda enerji tasarrufu bilincini güçlendiriyor, hemşehrilerimizi daha bilinçli ve daha sürdürülebilir bir yaşam için harekete davet ediyorum. Karatay, Meram ve Selçuklu'da başlayacak kampanyamızda, su, elektrik ve doğalgaz kullanımlarında tasarruf eden hanelerimizin puanları toplanarak; çekiliş sonunda 3 ailemize TOGG hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Projeye katılmak isteyen vatandaşlar, başvuru ekranına ve detaylı bilgiye "benimiklimim.konya.bel.tr” adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • IS
    İsmail sonuvar
    2 saat önce

    İyi bir proje

    • Cevapla
    • Begen (1)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
  • RA
    Ramazan akyüz
    2 saat önce

    Hayırlısı olur inşallah

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
  • AS
    Ahmet şen
    2 saat önce

    Güzel bir proje emeği geçenlerden allah razı olsun

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
