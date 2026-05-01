Konya’ya dev ulaşım yatırımı! O ilçede akıllı kavşak sistemi devreye giriyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen Konya–Karapınar–Ereğli Karayolu BSK asfalt çalışmaları ile çevre yolu akıllı kavşak düzenlemeleri kapsamında önemli bir yatırım Karapınar'da hayata geçiriliyor.

Hedef: Konforlu ve Güvenli Ulaşım

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla birlikte hem ulaşım konforunun artırılması hem de trafik güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Özellikle akıllı kavşak sistemleri sayesinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi planlanıyor.

Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Çalışmalar öncesinde ilçe kaymakamlığı binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı İbrahim Önal başta olmak üzere ilgili kurum yetkilileri katıldı. Projenin detayları, uygulama süreci ve ilçeye sağlayacağı katkılar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer toplantıda yaptıkları açıklamada, söz konusu yatırımın ilçe açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"İlçemiz için böylesine önemli bir yatırımın hayata geçmesinde emek ve destekleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Valimize, Karayolları Genel Müdürlüğü'müze, Belediye Başkanımıza, Karayolları Konya 3. Bölge Müdürlüğümüze katkı sağlayan tüm siyasi ve bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

(Ali Asım Erdem)