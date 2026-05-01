GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,090 TL
EURO
52,927 TL
STERLİN
61,453 TL
GRAM
6.641 TL
ÇEYREK
10.947 TL
YARIM
21.741 TL
CUMHURİYET
42.870 TL
KONYA Haberleri

Konya’ya dev ulaşım yatırımı! O ilçede akıllı kavşak sistemi devreye giriyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen Konya–Karapınar–Ereğli Karayolu BSK asfalt çalışmaları ile çevre yolu akıllı kavşak düzenlemeleri kapsamında önemli bir yatırım Karapınar'da hayata geçiriliyor.

Hedef: Konforlu ve Güvenli Ulaşım

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla birlikte hem ulaşım konforunun artırılması hem de trafik güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Özellikle akıllı kavşak sistemleri sayesinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi planlanıyor.

Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Çalışmalar öncesinde ilçe kaymakamlığı binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı İbrahim Önal başta olmak üzere ilgili kurum yetkilileri katıldı. Projenin detayları, uygulama süreci ve ilçeye sağlayacağı katkılar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer toplantıda yaptıkları açıklamada, söz konusu yatırımın ilçe açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"İlçemiz için böylesine önemli bir yatırımın hayata geçmesinde emek ve destekleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Valimize, Karayolları Genel Müdürlüğü'müze, Belediye Başkanımıza, Karayolları Konya 3. Bölge Müdürlüğümüze katkı sağlayan tüm siyasi ve bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
